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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada İzmir depremi ve koronavirüs salgınıyla mücadele var

Son dakika haberine göre , Başkan başkanlığında toplanacak. 'deki depremden koronavirüs ile mücadeleye kadar birçok önemli başlık toplantıda ele alınacak. Toplantıdan sonra Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada İzmir depremi ve koronavirüs salgınıyla mücadele var

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 15.00'te toplanacak kabinenin öncelikli gündem maddesi İzmir'deki deprem olacak. Toplantıda, bölgedeki son durum değerlendirilecek, depremzedelerin yaralarının sarılması için atılan ve atılması planlanan adımlar ele alınacak.

ALINABİLECEK YENİ TEDBİRLER KONUŞULACAK
Koronavirüs salgınıyla mücadele de toplantının diğer öne çıkan gündem maddesi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki salgının seyri ve aşı çalışmalarıyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Salgınla ilgili alınabilecek yeni tedbirler konuşulacak.

Azerbaycan-Ermenistan ateş hattındaki son durum, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler de masadaki konular arasında.

Toplantıdan sonra Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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