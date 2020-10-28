28 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Bir ilk olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Bir ilk olacak

Son dakika haberine göre , 'nun ilk kez dışında toplanacağını duyurdu. 'da yapılacak toplantı sonrası açıklama yapacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Bir ilk olacak

Bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı İstanbul'da yapılacak. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, ''Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin %40'ına ulaştığı İstanbul'da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocakta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak'' dedi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: İstanbulda kritik toplantı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor... SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KRİTİK TOPLANTI! SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA BAŞKANLIK EDİYOR...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeledi! İşte koronavirüs aşısının Türkiyeye geleceği tarih! SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA MÜJDELEDİ! İŞTE KORONAVİRÜS AŞISININ TÜRKİYE'YE GELECEĞİ TARİH!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA