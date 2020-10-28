Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Bir ilk olacak
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun ilk kez Ankara dışında toplanacağını duyurdu. İstanbul'da yapılacak toplantı sonrası açıklama yapacak.
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Bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı İstanbul'da yapılacak. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak.
Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, ''Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin %40'ına ulaştığı İstanbul'da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocakta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak'' dedi.
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