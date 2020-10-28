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Son dakika: Kamboçya Büyükelçisi Heng, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haberine göre Başkan , Kamboçya'nın Kim Heng'i 'nde kabul etti. Heng, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Son dakika: Kamboçya Büyükelçisi Heng, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng'i kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Heng, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Heng'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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