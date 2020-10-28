Son dakika: Kamboçya Büyükelçisi Heng, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Heng, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Heng, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Heng'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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