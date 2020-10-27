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Alparslan Türkeş'in FETÖ ajanı Enver Altaylı ile sözleri ortaya çıktı: Asla yetinmez! Darbe bile yapmak ister

İYİ Partili Porf. Dr. Ümit Özdağ’ın geçtiğimiz günlerde parti yöneticileri hakkında ortaya attığı iddia günlerce konuşulmuştu. Özellikle ’yu işaret eden Özdağ, Kavuncu’nun ile ilişkisinin olduğunu söylemişti. Bu tartışmalar da ile Buğra Kavuncu ilişkisi etrafında yoğunlaşıyor. Altaylı’nın suçlandığı eylem ve faaliyetlerine ilişkin detaylar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde yer alıyor. Öte yandan yıllar önce ’in Altaylı hakkında söyledikleri dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Alparslan Türkeş'in FETÖ ajanı Enver Altaylı ile sözleri ortaya çıktı: Asla yetinmez! Darbe bile yapmak ister

İrfan Ülkü tarafından yazılan ve 2008'de yayınlanan "Büyük Oyundaki Türk Enver Altaylı" adlı kitabın 106. Sayfasında 1991 yılında dönemin MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'e bir Almanya ziyareti dönüşünde yöneltilen bir soru var. Altaylı'nın bir arkadaşı Türkeş'e "Efendim, partide Enver'e bir görev verseniz nasıl olur?" diye soruyor.

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ENVER ALTAYLI ASLA YETİNMEZ! DARBE BİLE YAPMAK İSTER
Bunun üzerine Türkeş şu cevabı veriyor: "Tabii ki görev veririm ama o genel başkanlığı ister o da yetmez başbakan olmak ister. Orada duracak mı sanki, ne gezer? Cumhurbaşkanlığı'nı isteyecektir. Oraya ulaşamazsa darbe yapıp gelmek isteyecek…"

Kitap Altaylı hakkında yazılmış hem en detaylı hem de tek kitap olma özelliğini taşıyor. Yazar kitabında Altaylı ile yaptığı uzun görüşmelere dayalı olarak bu kitabı yazdığını belirtiyor.

sabah.com.tr

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