Son dakika... Hatay'da patlama sesi
Son dakika haberi...Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD KENDİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI
ABD DIşişleri Bakanlığı, Türkiye'deki ABD vatandaşları ile yabancılara yönelik terör saldırıları olabileceğine dair güvenilir ihbarlar alındığını duyurarak vatandaşlarını uyarmıştı.
OLAY YERİNDEN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER
OLAY YERİNDEN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER
OLAY YERİNDEN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER
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