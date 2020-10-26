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Son dakika... Hatay'da patlama sesi

Son dakika haberi...'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Son dakika... Hatay'da patlama sesi

'ın İskenderun ilçe merkezinde meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD KENDİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

ABD DIşişleri Bakanlığı, Türkiye'deki ABD vatandaşları ile yabancılara yönelik terör saldırıları olabileceğine dair güvenilir ihbarlar alındığını duyurarak vatandaşlarını uyarmıştı.

OLAY YERİNDEN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER

OLAY YERİNDEN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER

OLAY YERİNDEN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER

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