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Son dakika | İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

Son dakika haberi... Büyükçekmece gölü yakınında bir eğitim uçağı düştü. Uçağın Hazerfen Havaalanı'ndan havalandığı belirtiliyor. Olay yerine gelen ekipler inceleme yapıyor.

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Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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Son dakika | İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

Büyükçekmece gölü yakınında bir eğitim uçağı düştü. Uçağın Hazerfen Havaalanı'ndan havalandığı belirtiliyor. Olay yerine gelen ekipler inceleme yapıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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