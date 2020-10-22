Son dakika | İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

Büyükçekmece gölü yakınında bir eğitim uçağı düştü. Uçağın Hazerfen Havaalanı'ndan havalandığı belirtiliyor. Olay yerine gelen ekipler inceleme yapıyor.



Ayrıntılar geliyor...

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