Son dakika: Edremit'te CHP-FETÖ işbirliği! Zeytinlikler talan ediliyor

Ahmet Herdan

ZEYTİNLİĞİ 14 PARSELE BÖLDÜLER

Zeytinli Mahallesi sakinlerinin suç duyurusunda bulunduğu dilekçeye göre, 8 bin 320 metrekare büyüklüğündeki zeytinlik arazisinin imara açılması için tüm şartlar hazırlandı. Göreve gelen ED-BEL AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Sönmez ve Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Herdan arazinin imara açılması için harekete geçti.

KARDEŞİ DE RANTA ORTAK

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izin vermemesine rağmen zeytinlik arazisi 4 Mart 2020 tarih ve 9 sayılı belediye encümeni kararı ile araziyi 14 ayrı parsele bölündü. Arazi üzerinde cins değişikliği de yapılarak zeytinlik arazisi imara da açıldı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, yapılan değişiklikle ortaya çıkan ve imara açık olan 14 yeni parsel, Ahmet Herdan'ın emlakçı kardeşi Hamdi Herdan tarafından metrekaresi bin 500 liradan satılmaya başlandı.

Vahim iddialar var

Zeytinli Mahallesi sakinlerinin suç duyurusunda bulunduğu dilekçede ED-BEL AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Sönmez hakkında ciddi iddialar da yer aldı. Dilekçede Sönmez'in belediyeye ait bazı gayrimenkulleri kendilerine yakın kişilere komisyon karşılığı verdiği öne sürüldü. Bölgede yaşayan CHP'lilerin Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Nihat Sönmez ve Ahmet Herdan'ın faaliyetlerinden oldukça rahatsız olduğu da dilekçede yer aldı.