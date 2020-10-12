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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz

, '' gemisinin 'e demir almasına ilişkin, "Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2020
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğu mesajını tekrar paylaştı. Çelik, kendi mesajında ise "Yolun açık olsun Oruç Reis. Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz. Milletimizin hak ve menfaatlerini tavizsiz savunacağız" dedi.

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