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CHP'li eski belediye başkanı İrfan Mandalı taciz suçlamasıyla gözaltına alındı

Geçtiğimiz ay CHP'li Didim Belediye Başkanı'nın karıştığı skandal tecavüz olayının ardından şimdi de Tekirdağ Kapaklı'nın CHP'li eski Belediye Başkanı İrfan Mandalı bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 10.10.2020 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020
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CHP'li eski belediye başkanı İrfan Mandalı taciz suçlamasıyla gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2004-2019 arasında CHP'den belediye başkanlığı yapmış olan İrfan Mandalı, bir kadına taciz/hakaret ettiği suçlaması ile gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İddialara göre, hafta sonu dinlenmek için Çanakkale'ye giden İrfan Mandalı, hakkında taciz olduğu iddiası nedeniyle ifadesi istenince apar topar Kapaklı'ya döndü. Akşam saatlerinde Kapaklı ilçe karakoluna giden Mandalı, ifade verdi ve sabaha kadar gözaltında tutuldu. Kapaklı'da oturan bir kadını taciz ettiği iddiası ile ifade veren Mandalı, işlemlerinin ardından sabah Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

KUMPAS KURULDUĞUNU İDDİA ETTİ
Öte yandan, yakınları, İrfan Mandalı'ya kumpas kurulduğunu iddia ederek kadının bir süredir kendisinden para talep ettiğini beyan etti. Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

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