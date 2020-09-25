CHP’li Özgür Özel’den ‘Kobani olayları’ operasyonunda gözaltına alınan HDP’lilere destek!

6-7-8 Ekim 2014'te Türkiye genelinde "Kobani olayları" olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticileri ile örgütün silahlı gençlik, kadın ve şehir yapılanmasının yanı sıra HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya ile örgütün basın yayın organları üzerinden halkın sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmesi yönünde çok sayıda çağrı yapılmıştı.

HDP'Lİ İSİMLER GÖZALTINDA



'Kobani olayları'na ilişkin bu sabah başlatılan operasyonlarda HDP'li isimler gözaltına alındı.

CHP YİNE HDP'NİN YANINDA YER ALDI



HDP'li isimlerin gözaltına alınmasının ardından CHP milletvekillerinin sosyal medya hesaplarından HDP'ye verdiği desteğin yanısıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ı telefonla arayarak 'dayanışma' mesajını iletti.

ÖZEL HDP'YE SAHİP ÇIKTI



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise skandal ifadelerle gözaltıları eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri ve MYK üyelerine yönelik bir operasyon yapıldığını dile getiren Özel, Bilgen'in bu olaylarla ilgili bir soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığını ve serbest bırakıldığını anlattı. Özgür Özel, 2017 yılında Anayasa Mahkemesinin Bilgen'in tutukluluğunu haksız bulduğunu ifade etti.

Özgür Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bunu yapınca o eski görüntüler televizyonlarda dönebilir ve ekonomideki bu çöküş konuşulmayabilir ve yeniden Türkiye başka bir gündemin, AKP ve MHP için kendileri için elverişli bir gündemin içerisine çekilebilir diye düşünüyorlar. Sırrı Süreyya Önder tutuklandığında bu iddialar kendisine soruldu. Bu iddialara kendisi savunma yaptı, bundan dolayı ceza almadı ve zaten dışarıya da çıktı. Eğer bundan dolayı ceza almadıysa zaten bitmiş. Yattığı ceza bununla ilgiliyse neden bir daha götürüyorsunuz."

ÖZEL'E TEPKİ YAĞDI

Her fırsatta terör destekçilerinin yanında duran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarının ardından sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıclar Özel'i istifaya davet ederken bir kullanıcı da "Özgür Özel bir karar vermeli... Kandil'in sözcüsü mü, milletin vekili mi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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