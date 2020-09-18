ABD'de TikTok 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak
Son dakika haberine göre… ABD'de TikTok uygulamasının indirilmesinin 20 Eylül'den itibaren yasaklanacağı iddia edildi. Uzmanlar, TikTok uygulamasının Z kuşağına ait verileri topladığını belirtiyor.
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Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirtmişti.
TIKTOK DAVASI DONALD TRUMP YÖNETİMİNE DAVA AÇMIŞTI
TikTok, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Donald Trump yönetimine dava açmıştı. TikTok tarafından yapılan basın açıklamasında, Trump ve yönetimi eleştirildi ve ,"Endişeleri gidermek için tam ve iyi niyetle yürüttüğümüz kapsamlı çabalarımız görmezden gelindi" ifadelerine yer verilmişti .
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