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ABD'de TikTok 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak

dakika haberine göre… 'de  uygulamasının indirilmesinin 'den itibaren yasaklanacağı iddia edildi. Uzmanlar, TikTok uygulamasının Z kuşağına ait verileri topladığını belirtiyor.

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Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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ABD'de TikTok 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak

'de uygulamasının indirilmesinin 'den itibaren yasaklanacağı iddia edildi.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un 'in kontrolünde olmasını istemediklerini vurgulayan ABD Başkanı , ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirtmişti.

TIKTOK DAVASI DONALD TRUMP YÖNETİMİNE DAVA AÇMIŞTI

TikTok, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Donald Trump yönetimine dava açmıştı. TikTok tarafından yapılan basın açıklamasında, Trump ve yönetimi eleştirildi ve ,"Endişeleri gidermek için tam ve iyi niyetle yürüttüğümüz kapsamlı çabalarımız görmezden gelindi" ifadelerine yer verilmişti .

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