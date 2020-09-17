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Son dakika: Halil Sezai skandalında flaş gelişme! İfade vermek üzere adliyede

Son dakika haberi... Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu 'e şiddet uygulayan şarkıcı , ifade vermek üzere 'daki 'na getirildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü.

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Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
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Son dakika: Halil Sezai skandalında flaş gelişme! İfade vermek üzere adliyede

Halil Sezai Paracıkoğlu'nun komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği görüntüler, gündeme bomba gibi düşmüştü. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından 41 yaşındaki şarkıcıya yönelik tepkiler çığ gibi büyümüştü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai'yi ifadeye çağırmıştı.

Halil Sezai skandalında flaş gelişme! İfade vermek üzere adliyede HALİL SEZAİ SKANDALINDA FLAŞ GELİŞME! İFADE VERMEK ÜZERE ADLİYEDE

SAĞ ELİ SARGILI
İfade vermek üzere polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, sağ elinin sargılı olduğu görüldü.

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YENİ GÖRÜNTÜLER
Halil Sezai'nin komşusunu darbettiği olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı. Görüntülerde; Halil Sezai ve beraberindekilerin, tartıştıkları kişiye vurdukları görülüyor.

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