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Son dakika: NATO karargahında kritik toplantı! Başkan Erdoğan- Stoltenberg görüşmesinde karar verildi

Son dakika haberine göre ile askeri heyetleri arasında karargahında "ayrıştırma usullerinin" görüşüleceği teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Son dakika: NATO karargahında kritik toplantı! Başkan Erdoğan- Stoltenberg görüşmesinde karar verildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.

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