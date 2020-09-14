Son dakika: Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun inşaatının devam ettiğini ve bu hafta sonu 5'inci kesimin de tamamlanacağını duyurdu.

İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları:

400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız.