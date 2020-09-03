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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan gazeteciye azarlayan Macron'a tepki: Endişe duyuyoruz

, dün 'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Hizbullah'ın meclisteki grubunun lideri ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yazan gazetesi muhabirini azarladı. Macron'a 'den sert tepki geldi. İletişim Bakanı , "Le Figaro muhabiri ’ya yönelik saygısızca tepkisinden ve hakaretlerinden derin endişe duyduk." dedi.

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan gazeteciye azarlayan Macron'a tepki: Endişe duyuyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Macron'un Hizbullah'ın meclisteki grubunun lideri Muhammed Raad ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yazan Le Figaro gazetesi muhabirini azarlamasına ilişkin görüntüleri değerlendirdi. Altun, Macron'un saygısız tepkisinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macrondan gazeteciye fırça! FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'DAN GAZETECİYE FIRÇA!

İşte Altun'un açıklamaları:

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Lübnan'da bir Hizbullah yöneticisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi haber yapan Le Figaro muhabiri Georges Malbrunot'ya yönelik saygısızca tepkisinden ve hakaretlerinden derin endişe duyduk.

Fransız polisinin geçtiğimiz aylarda sokak gösterileri sırasında gazetecilere yönelik şiddetiyle birlikte düşünüldüğünde, Fransa'nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer hâline geldiği ortadadır.

Sayın Macron kendisinin eleştirilmediği, gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor; gazetecilerin, kendisinin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istiyor; sırf kendisi çok arzuladığı için Libya'da bir savaş suçlusunun galip gelmesine tamah ediyor."

Fransa Cumhurbaşkanı Macrondan gazeteciye fırça! FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'DAN GAZETECİYE FIRÇA!

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