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Mağduru oynuyordu gerçek ortaya çıktı! Barış Atay'ı darp eden 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

'de önceki gün  (TİP) Milletvekili 'ın saldırıya uğradığı öne sürüldü Yol verme kavgasıyla başlayan olaya ilişkin olarak gözaltına alınan 3 kişi, "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Şüphelilerin, Barış Atay ve arkadaşının önlerinde yürüdüğünü, yol istediklerini, yol vermemeleri üzerine tartıştıklarını, olayın bu şekilde meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, olaydan sonraki günler tartıştıkları kişinin Barış Atay olduğunu öğrendiklerini söylediler.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Mağduru oynuyordu gerçek ortaya çıktı! Barış Atay'ı darp eden 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Saldırıya ilişkin kamera kayıtlarını inceleyen polis, 4 kişiyi tespit etmiş, bu kişilerden 3'ü gözaltına alınmıştı. Polisin, tespit ettiği dördüncü kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

'de önceki gece TİP Milletvekili 'a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen üç şüpheli de, "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

YOL VERME KAVGASI

Kadıköy'de önceki gece (TİP) Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Ö.C., Ç.Ç., Ç.B., soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdiler. Şüphelilerin, Barış Atay ve arkadaşının önlerinde yürüdüğünü, yol istediklerini, yol vermemeleri üzerine tartıştıklarını, olayın bu şekilde meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, olaydan sonraki günler tartıştıkları kişinin Barış Atay olduğunu öğrendiklerini söylediler.

4. ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından, "Kasten yaralanma" suçundan tutuklandılar. Tespit edilen dördüncü şüpheli K.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ÜNLÜ MANKEN İLE GECE EĞLENCESİNDEYDİ

'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a bir grup tarafından saldırılmıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Atay'a saldırdıkları belirlenen 4 şüphelinin kimliği belirlendi. Bu şüphelilerden biri gözaltına alınırken Atay'ın saldırı gecesi yanında bulunan kişinin de ünlü manken Pınar Güsar olduğu ileri sürüldü.

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz akşam Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a bir grup tarafından saldırılmıştı. Saldırı ardından Atay, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürülmüş, tedavi altına alındığı öğrenilmişti.

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