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Son dakika: Başkan Erdoğan Ahlat'ta! Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlanıyor

Son dakika haberine göre, Başkan , 'nin 949. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere ’in Ahlat ilçesine geldi. Törenlere TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Genel Başkanı de iştirak edecek.

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Giriş Tarihi: 25.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Ahlat'ta! Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlanıyor

Başkan Erdoğan Ahlat'taBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine geçti.



MHP LİDERİ BAHÇELİ DE AHLAT'TA
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karayolu ile Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

Burada Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, MHP Bitlis il ve Tatvan ilçe teşkilatı üyeleri tarafından karşılanan Bahçeli, kahvaltı sonrası bir toplantı gerçekleştirdikten sonra Ahlat ilçesine geçti. Burada Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat tarafından karşılanan MHP Lideri Bahçeli ve beraberindekiler dinlenmek üzere Ahlat Gençlik Merkezi'ne geçtiler.

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