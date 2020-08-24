24 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kabine bugün toplandı! İşte masadaki konular

Kabine bugün toplandı! İşte masadaki konular

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan başkanlığında Beştepe’de toplandı.Toplantıda yeniden 1500 sınırına dayanan koronavirüs vakaları değerlendirilecek. A Haber editörü Arzu Yatar, detayları canlı yayında aktardı. İşte masadaki konular...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
ABONE OL
Kabine bugün toplandı! İşte masadaki konular

Toplantıda yeniden 1500 sınırına dayanan günlük koronavirüs vakaları değerlendirilecek. Alınabilecek yeni önlemlerin görüşüleceği toplantıda özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri ele alınacak.

DENETİMLERİN SIKILAŞTIRILMASI GÜNDEMDE

Düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin de toplantıda gündeme geleceği kaydediliyor.

Toplantıda ayrıca 'nin 'deki doğalgaz keşfi ve yansımaları, 'deki son durum ve 'nın arabuluculuk girişimi, ve 'deki gelişmeler de görüşülecek.

'da meydana gelen felaketi de kabinenin gündeminde olacak. Sel bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı da ekonomideki son gelişmeleri anlatacak.

Kabine bugün toplanıyor! Gözler o saate çevrildi... KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR! GÖZLER O SAATE ÇEVRİLDİ...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA