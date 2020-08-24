Kabine bugün toplandı! İşte masadaki konular

Toplantıda ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ve yansımaları, Doğu Akdeniz'deki son durum ve Almanya'nın arabuluculuk girişimi, Libya ve Suriye'deki gelişmeler de görüşülecek.

Giresun'da meydana gelen sel felaketi de kabinenin gündeminde olacak. Sel bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomideki son gelişmeleri anlatacak.