Son dakika: İlk yerli güneş paneli fabrikası açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kalyon Holding yatırımıyla kurulan Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisi bugün devreye girecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Kalyon Holding tarafından inşa edilen fabrikanın açılışında sizlerle olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Kalyon Holding ve yöneticilerini tebrik ediyorum.

Bu bölgenin bende farklı bir yeri var. OSB'nin temelini ben atmıştım. Şimdi 13'üncü OSB. Ankara'da nereden nereye... Bunlar durarak, yan gelip yatarak olmadı, çalışarak oldu.

13.'üncü OSB'de çok önemli bir yatırımın adımını atıyoruz. Bakanlarımızın tesis ile ilgili önemli bilgilerini aldık. Kalyon Holding'in teknoloji altyapısı ve vizyonu itibarıyla çok önemli bir yatırımı ülkemize kazandırdığını görüyoruz. Ülkemizi güneş paneli sisteminde liderliğe taşıyacağına inanıyorum. 1400 kişiye istihdam sağlayacak.







BAKAN ALBAYRAK: TÜRKİYE ENERJİDE TEKNOLOJİ ÜRETEN KONUMA GELDİ

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamasından öne çıkalar:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yerli güneş paneli fabrikasının açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye enerjide teknoloji üreten bir konuma geldi. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Birçok açıdan dönüşüm süreci başladı. Türkiye'nin değişim sürecini başlattık ve hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

CEMAL KALYONCU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu fabrikanın açılış töreninde "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan yerli ve milli enerji atılımı ile pek-çok alanda büyük mesafeler kaydettik. Bu vizyon çerçevesi ile ülkemizin enerji üretiminde dünyada iyi bir noktaya gelmesini sağladı." açıklamasında bulundu.

Kalyoncu, "Temiz enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikamızı yerli ve milli ve temiz enerji ile Türkiye'ye güç ve ivme kazandıracak bir yatırım olarak hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.