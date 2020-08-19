19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Son dakika haberine göre Koronavirüs saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
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Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de toplanacak. Sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı yapması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, son 24 saatte 82 bin 318 test yapıldı, 1263 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 942 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 882 bin 406, vaka sayısı 251 bin 805, vefat sayısı 6 bin 16 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 703, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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