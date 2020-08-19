Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak: Kalyon Enerji'den dev adım...

Fabrikanın güneş paneli teknolojisini Türkiye'ye kazandıracağını söyleyen Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş Genel Müdürü Ahmet Taşkın, "Burası Avrupa ve Orta Doğu'daki tek entegre güneş paneli fabrikası. Daha önce Çin'in sahip olduğu bu teknolojiye artık biz de sahibiz. Özellikle 'ingot' bölümünün çok stratejik bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Ham madde yüksek sıcaklıkta fırınlara girip bir cam silindiri halinde çıkıyor ve daha sonra neredeyse saç teli inceliğinde kesilerek plaka haline dönüştürülüyor" diye konuştu.

Kalyon Holding tarafından Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası 1.4 milyar dolarlık yatırım ile kuruldu. 1400 kişiye istihdam sağlayacak fabrika yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Toplam 100 bin metrekare kapalı alanı bulunan fabrika milli ve yerli enerji üretimi açısından Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun ise tek entegre güneş paneli tesisi konumunda.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın en önemli özelliği de güneş paneli üretim teknolojilerinin tümüne sahip olarak baştan sona bir üretim sistemi oluşturması. Fabrika ingot (cevher), wafer (plaka), hücre ve modül olarak 4 ayrı bölümden oluşuyor. Yani üretim hattına ham madde olarak giren silisyum madeni hattın sonunda yüksek verimliliğe sahip güneş paneli olarak çıkıyor.