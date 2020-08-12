Beylikdüzü Belediyesi’nde rüşvet skandalı patlak verdi

İstanbul Beylikdüzü'nde sahibi olduğu arazi üzerine kat karşılığı 850 daire yaptıran işadamı U.G., İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde Beylikdüzü Belediyesi'ne rüşvet olarak 13 daire verildiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İşadamı U.G., 13 daireyle ilgili noter huzurunda yapılan protokol belgesini de savcılığa delil olarak sundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İşadamı U.G'nin dilekçesine göre rüşvet skandalı şöyle gerçekleşti: U.G. Beylikdüzü Gürhpınar'daki 1293 Ada, 12 Parsel'deki 29 dönüm arazinin sahibiydi. Bu araziye Gül İnşaat talip oldu. U.G.'ye "Buraya 11'inci Mahalle adıyla 650 dairelik dev bir proje yapacağız" dediler. U.G. arazisini kat karşılığı Gül İnşaat'a devretti. İnşaat 2015'te başladı. 2017'de "Daire sayısını 650'den 850'ye çıkartacağız. Bunun karşığında da Beylikdüzü Belediyesi'ne 13 daire vereceğiz" dediler. Payının artacağını düşünen U.G. de, 13 daireyi Gaziosmanpaşa Noterliği'nde 21 Temmuz 2017 tarihinde, o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun ortağı Adem Soytekin'e ait Asoy İnşaat'a devretti. Daireler hem İBB hem de Beylikdüzü Belediyesi'nden onlarca ihaleler alan Soytekin'in şirketinin üzerine yapıldı. Ancak daha sonra verdiği 13 dairenin 5'inin Gül İnşaat'a devredildiği fark eden işadamı U.G., dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Dönen rüşvet çarkını itiraf eden işadamı U.G., Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Asoy İnşaat'ın sahibi Adem Soytekin ve Gül İnşaat yetkilileri Ali Gül ile Zafer Gül hakkında rüşvet, nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

'PİŞMANIM' DEYİP İTİRAF ETTİ

İşadamı U.G., savcılığa verdiği ifadede "İnşaat 2015'te başladı. Şu anda bitmek üzere. Bu inşaatın başlama aşamasında benim sözleşme imzaladığım şirket yetkililerinin imar proje tasdiki ve inşaatın imalat sürecinde belediye ile anlaşarak 13 daireyi rüşvet olarak verilmesini kararlaştırdıklarını öğrendim. Daireler benim adıma olduğu için benden bu daireleri belediye adına Adem Soytekin'in sahibi olduğu Asoy İnşaat A.Ş.'ye devir etmem için şirket yetkilileri benden talepte bulundu. Ben de bu daireleri Gaziosmanpaşa 11'inci Noterliği'nde devrettim. Bütün yaşanan olaylar belgeleri ile dilekçede ayrıntılı olarak anlattım. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için bu şekilde adliyenize müracaat etmek istedim" dedi.

U.G. dilekçesinde, mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Mehmet Murat Çalık'ın da temel üstü vizesi bulunmamasına rağmen inşasının devamına göz yumulan projenin mühürlenmemesi, ilave ticari alanlara izin verilerek inşa alanının artırılması ve projeye iskan alınabilmesi için 13 dairenin Adem Soytekin'in şirketine devrinin talep edilmesinde rolü olduğunu kaydetti.

İMAMOĞLU'NUN ORTAĞINA DEVRETMEK ZORUNDA KALDIK

İşadamı U.G. dilekçesinde, "Ne şüpheli Mehmet Murat Çalık ne de şüpheli Adem Soytekin ile daha önce hiçbir ticari ilişkisi bulunmamış şirketimiz, yüklenicilerin Ekrem İmamoğlu ve şüpheliler ile arasındaki herkes tarafından bilinen ticari ilişkiye güvenerek projenin devamlılığını sağlamak adına, talep edilen taşınmazların, talep edildiği şekilde Asoy İnşaat A.Ş.'ye devrini gerçekleştirmek zorunda kalmıştır" dedi.





ASOY İNŞAAT PARAVAN OLARAK KULLANILDI

Savcılığa sunulan dilekçede, "Ekrem İmamoğlu ve şüpheli Mehmet Murat Çalık'ın ise işbu devir ilişkisinde, doğal olarak adı geçmemektedir.

Ancak herkes tarafından bilindiği ve yakın zamanda haberlere de yansımış olduğu üzere, şüpheli Adem Soytekin, dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın ticari ilişkileri olan eski ortağı olup, şüpheli Adem Soytekin'in adına kayıtlı Asoy İnşaat A.Ş. ticari unvanlı şirket, suç teşkil eden işbu fiiller bakımından paravan olarak kullanılmıştır" denildi.

Kaynak:Sabah