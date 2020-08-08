08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Hatay'da 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Son dakika haberine göre 'ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 3 kilo 800 gram esrar bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 08.08.2020
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Son dakika: Hatay'da 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışma kapsamında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta, poşet içerisinde 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.Ş. ve Y.D. emniyete götürüldü.

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