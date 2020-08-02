Gelecek Partili Cuma İçten'e bir şok daha! Sahte karara soruşturma...

Eski milletvekili İçten ve 5 kişi hakkında, sahte kararla mahkemeyi yanıltma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İş adamı Fehmi Öztürk'ün 50 milyon dolandırıldığı iddiasının SABAH'ta yer almasının ardından konuyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.



Öztürk, ortağı Fırat Muşlu ile sorunlar yaşamış ve "Dost meclisinde çözelim" diyerek arabuluculuk teklif eden Gelecek Partili İçten'in teklifini kabul etmişti. Öztürk; Muşlu ve İçten'nin kumpasıyla dolandırıldığını ileri sürmüştü.



6 ŞÜPHELİYE SORUŞTURMA



Fehmi Öztürk; ortağı Fırat Muşlu, Tahkim Heyeti Başkanı Cuma İçten ve diğer üyeler Şükrü Derici, Selahattin Tavusbay, Bayram Karakoç ve Süleyman Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu. 6 şüpheliye soruşturma başlatıldı.