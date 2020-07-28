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Son dakika: Sosyal medya düzenlenmesi TBMM! AK Parti’den flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Grup Başkanvekili Cahit Özkan ’deki düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Özkan, “Amacımız vatandaşın hukukunu korumaktır.” dedi.

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Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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Son dakika: Sosyal medya düzenlenmesi TBMM! AK Parti’den flaş açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sosyal medya düzenlemesi ile ilgili canlı yayında önemli açıklamalarada bulunuyor. Özkan, "Sosyal ağ sağlayıcıları artık temsilci bulundurmak zorunda." dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'ın açıklamalarından satır başları;

Kişisel verilerin korunması temek haktır. Vatandaşların hukukunu korumak bizleri bu düzenlemeyi yapmaya itmiştir.

Sosyal ağ sağlayıcılar, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi" başvurusuna 48 saat içinde cevap verilmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 ay içinde gerekli çalışmaları tamamlayacak.

Düzenlemeyle, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak, aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecek.

İçeriğin çıkarılması kararları, erişim sağlayıcılar tarafından değil içerik ve yer sağlayıcılarca yerine getirilebileceği için bu kararlar, içerik ve yer sağlayıcılarına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenecek.

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