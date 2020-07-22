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Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Son dakika haberi... (), Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı 'ndeki toplantı, saat 15.15'te başladı. İşte kritik MGK toplantısında gündeme gelecek konular.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'te başladı.

Son dakika: MGK bugün Külliyede toplanıyor! İşte masadaki konular SON DAKİKA: MGK BUGÜN KÜLLİYE'DE TOPLANIYOR! İŞTE MASADAKİ KONULAR

MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) öncesi yapılacak toplantının ana gündemini, Libya ve Suriye'deki gelişmeler oluşturacak. Darbeci general Hafter'i destekleyen Mısır yönetimi, Libya'ya asker gönderme kararı almıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Malta, Libya ve Katarlı muhataplarıyla diplomasi trafiğini artırdı. Yaşanan tüm gelişmeler toplantıda masaya yatırılacak ve TSK'nın bölgedeki faaliyetleri ve Libya'da atılacak yeni adımlar ele alınacak.

İDLİB

Ateşkes kararının alındığı İdlib'de, zaman zaman Suriye rejimi ile muhalifler arasında çatışmalar yaşanıyor. Kurul toplantıda Suriye'deki son gelişmeleri de değerlendirecek.

AZERBAYCAN

Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalarda Türkiye'nin Azerbaycan'a vereceği katkılar, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetleri ve koronavirüs salgını ile mücadelede atılan ve atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak.

IRAK

Irak'ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Kaplan" operasyonu, yurt içinde başlatılan "Yıldırım" operasyonları, FETÖ ile mücadeleye ilişkin son notlar da kurulun gündeminde olacak

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