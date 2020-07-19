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Başkan Erdoğan, yapımı devam Taksim Camii ile AKM'de incelemelerde bulundu

Başkan , yapımı devam eden Taksim Camii ile 'nde () incelemelerde bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2020 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
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Başkan Erdoğan, yapımı devam Taksim Camii ile AKM'de incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan, Ayasofya Camisi'ndeki incelemelerinin ardından, Şubat 2017'de temeli atılan ve bu yıl sonu ibadete açılması planlanan 'ne gitti.

Cami inşaatını gezen ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra inşaatı yıl sonunda tamamlanması planlanan yeni 'yi gezdi.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde inceleme SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AYASOFYA CAMİİ'NDE İNCELEME
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde inceleme

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