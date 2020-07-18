CHP yandaşı medyadan skandal örtbas! HDP'li vekilin rezaletini böyle gördüler!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etti. HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi.

HDP'DEN TUMA ÇELİK HAKKINDA SORUŞTURMA

HDP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise; HDP Merkez Disiplin Kurulu'nun, Tuma Çelik hakkında derhal soruşturma başlattığı iddia edilerek, "Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik'in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur" denildi.







CHP YANLISI MEDYA TECAVÜZÜ ÖRTBAS ETME PEŞİNE DÜŞTÜ

Her fırsatta kadın hakları konusunda duyar kasan CHP yanlısı medya kanallarından bir tanesi olan BirGün, söz konusu skandalın ucu HDP ve CHP'ye dokununca yayın politikasını değiştirdi. Tecavüz skandalını görmezden gelen BirGün, haberi "Bir kadının şikayetiyle hakkında soruşturma açılan HDP'li vekil, partisinden istifa etti" şeklinde okuyucularına sunmakla yetindi.











Halk TV, haberi "HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti" şeklinde servis etmekle yetinirken; Cumhuriyet ise "HDP, istifa eden milletvekili ile ilgili açıklama yaptı" paylaşımında bulundu.







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