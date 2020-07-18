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CHP yandaşı medyadan skandal örtbas! HDP'li vekilin rezaletini böyle gördüler!

Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etti. Her fırsatta kadın hakları üzerinden duyar kasan /HDP yanlısı medya ise söz konusu skandalın ucu HDP’ye dokununca olayı örtbas etme girişiminde bulundu. SolHaber, Halk TV, Cumhuriyet, gibi siteler, haberlerinde tecavüz skandalından bahsetmedi ve olayı önemsizleştirmeye çalıştı.

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Giriş Tarihi: 18.07.2020 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
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CHP yandaşı medyadan skandal örtbas! HDP'li vekilin rezaletini böyle gördüler!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etti. HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi.

CHP yandaşı medyadan skandal örtbas! HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelikin taciz skandalını böyle verdiler... CHP YANDAŞI MEDYADAN SKANDAL ÖRTBAS! HDP MARDİN MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK'İN TACİZ SKANDALINI BÖYLE VERDİLER...

HDP'DEN TUMA ÇELİK HAKKINDA SORUŞTURMA
HDP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise; HDP Merkez Disiplin Kurulu'nun, Tuma Çelik hakkında derhal soruşturma başlattığı iddia edilerek, "Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik'in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur" denildi.



CHP YANLISI MEDYA TECAVÜZÜ ÖRTBAS ETME PEŞİNE DÜŞTÜ
Her fırsatta kadın hakları konusunda duyar kasan CHP yanlısı medya kanallarından bir tanesi olan BirGün, söz konusu skandalın ucu HDP ve CHP'ye dokununca yayın politikasını değiştirdi. Tecavüz skandalını görmezden gelen BirGün, haberi "Bir kadının şikayetiyle hakkında soruşturma açılan HDP'li vekil, partisinden istifa etti" şeklinde okuyucularına sunmakla yetindi.






Halk TV, haberi "HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti" şeklinde servis etmekle yetinirken; Cumhuriyet ise "HDP, istifa eden milletvekili ile ilgili açıklama yaptı" paylaşımında bulundu.



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HDP’li vekil Tuma Çelikten tecavüz skandalı HDP'Lİ VEKİL TUMA ÇELİK'TEN TECAVÜZ SKANDALI
HDPli vekil Tuma Çelikten tecavüz skandalı sonrası flaş karar HDP'Lİ VEKİL TUMA ÇELİK'TEN TECAVÜZ SKANDALI SONRASI FLAŞ KARAR

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