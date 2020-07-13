Yine CHP yine israf! Kişi başına yemek bedeli dudak uçuklattı
Yerel seçimler öncesinde israf söylemini dilinden düşürmeyen CHP’liler israflar ile yeniden gündemde. Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bir araya geldiği ve CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliği yaptığı çalıştayda kişi başı yemek masrafının 6 bin 395 bin lira olduğu ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde israf olduğunu iddia eden CHP'lilerin görülmemiş israflara imza atmaları dikkat çekiyor.
Büyükşehir'de araç israfı olduğunu iddia eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve gelir gelmez kiralık araç ihalelerini peş peşe sıralayarak seçim öncesi tutumu ile çelişmişti.
İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelişi ardından ilginç bir israfa daha imza atıldığı ortaya çıktı.
Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da katıldığı bir çalıştay düzenlenmişti. Çalıştaya toplam 50 kişi katılmıştı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde 29 Ağustos 2019'da yapılan çalıştayda yemek masrafının 319 bin 780 lira olduğu anlaşıldı.
Kişi başı yemek masrafının ise 6 bin 395 bin lira olduğu ortaya çıktı.
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