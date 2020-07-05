Fulya Aile ve Sağlık Merkezi'nde skandal olay! Doktor cihazları çaldı
İstanbul Şişli'de bulunan Fulya Aile ve Sağlık Merkezi'nde akılalmaz bir olay yaşandı. Sağlık Merkezi'nde görevli Doktor Cem Cemal İşyapar'ın, kuruma ait tıbbi cihazları yanında götürüp tekrar getirmediği ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Yaşanan olay sonrası İşyapar tıbbi cihazların kendisine ait olduğunu iddia etti. Kaymakamlığını ihbarı sonrası tıbbi cihazları çalan doktor hakkında 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Şişli'de bulunan Fulya Aile ve Sağlık Merkezi'nde görevli Doktor Cem Cemal İşyapar'ın sağlık merkezine ait tıbbi cihazları yanında götürüp tekrar getirmediği ortaya çıktı. 57 yaşındaki Doktor Cem Cemal İşyapar İstanbul Fulya Aile ve Sağlık Merkezi'nde görevliydi. İşyapar, geçtiğimiz yıl sağlık merkezinden ayrılırken iddiaya göre sağlık merkezine tıbbi cihazları da yanında götürdü. Doktorun tıbbi cihazları yanında götürmesi Sağlık Ocağının karar defterine de yazıldı ancak İşyapar'ın defteri de yanında götürdüğü ortaya çıktı.
TIBBİ CİHAZLARIDA YANINDA GÖTÜRMÜŞ
Yaşanan olay sağlık ocağı çalışanları tarafından Şişli Kaymakamlığına bildirildi. Kaymakamlık tarafından olayla ilgili ön inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında doktorun Kan santufiş, aspiratör, EKG ve defi bradör cihazlarını yanında götürdüğü, bu malzemelerin sağlık merkezinin demirbaşı olduğunu bildiği halde karar defterine durumu yazarak defterle birlikte sağlık ocağından ayrıldığı belirlendi.
'CİHAZLARI ÇALMADIM, BANA AİT'
Kaymakamlığın incelemesi sonrası sağlık ocağına ait tıbbi cihazları zimmetine geçirdiği anlaşılan Doktor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi. Cem Cemal İşyapar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlattı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Doktor, bahse konu malzemelerin kendisine ait olduğunu ve kendisinin aldığını, bu malzemelerin devlete ait olmadığını, bahse konu karar defterini ise kayıp ettiğini anlattı.
2 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Yürütülen soruşturma sonunda Doktor Cemal İşyapar'ın sağlık ocağına ait olan tıbbi cihazları yanında götürdüğü ve söz konusu eylemleri ile 'Görevi Kötüye Kullanma' suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında iddianame düzenlendi. İşyapar hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Atakan IRMAK / SABAH
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