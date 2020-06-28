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Son dakika: Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın açıkladığı verilere göre, merkez üssü 'nın Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi olan 5.2 büyüklüğünde bir meydana geldi. Yerin 61 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla'nın tüm ilçelerinde ve yakın illerde de hissedildi.

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Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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SON DAKİKA: MUĞLA'DA 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü 'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde kaydedildi.

Muğla'nın yanı sıra İzmir ve Antalya'da da hissedilen depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi.

Aksoy, depremin merkez üssüne yakın olarak belirtilen ve Marmaris ile Datça arasında kalan Osmaniye Mahallesi'ne hareket etti.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban da yer sarsıntısına ilişkin ilçelerinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem! Son depremin merkez üssü Marmaris... |Video MUĞLA'DA 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! SON DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ MARMARİS... |VİDEO

SON DEPREMLER
Detay 28.06.2020 20:43:28 AFAD 36.6861 28.2256 61.41 Mw 5.2 - - - - Akdeniz, 0.30 km. Marmaris (Mugla) 476668
Detay 28.06.2020 20:29:03 AFAD 38.2746 38.8000 7.00 ML 2.4 Türkiye Malatya Pütürge - - 476667
Detay 28.06.2020 18:18:42 AFAD 38.4201 39.2266 7.00 ML 0.9 Türkiye Elazig Sivrice - - 476665
Detay 28.06.2020 18:10:08 AFAD 37.2910 30.8778 6.97 ML 1.5 Türkiye Burdur Bucak - - 476666
Detay 28.06.2020 17:32:59 AFAD 38.2740 38.7760 8.60 ML 1.4 Türkiye Malatya Pütürge - -

Muğla'da 5.2'lik deprem! O anlar böyle görüntülendi MUĞLA'DA 5.2'LİK DEPREM! O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

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