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'Yassıada' teklifi Meclis'te kabu edildi! Bakan Soylu: TBMM kara lekeyi sildi

, 'Yassıada' teklifinin 'de kabul edilmesiyle ilgili "TBMM, demokrasi, hukuk, siyaset ve devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi" dedi.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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BAKAN SOYLU: TBMM KARA LEKEYİ SİLDİ

, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin 'de kabul edilmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Soylu, "TBMM, demokrasi, hukuk, siyaset ve devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi. Alınan Yassıada kararları dün için mühim olmakla birlikte asıl geleceğimize doğru tarih bırakmaktır. Yaşasın milli irade, yaşasın demokrasi" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Demokrasi ve Özgürlükler Adası yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını hakkında flaş gelişme SON DAKİKA: DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI YARGILAMALARININ HUKUKİ DAYANAĞININ KALDIRILMASINI HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

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