İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin para kasası adliyede! CHP'nin eski başkan yardımcısı çıkmıştı
İzmir'de hücre evinde yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtilen M.S.D, adliyeye sevk edildi. M.S.D'nin CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün, dün Bornova ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. M.S.D, yoğunluk güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.
HÜCRE EVİNDE YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün Bornova ilçesinde operasyon düzenlediği, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığını belirtmişti.
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR
M.S.D'nin, İzmir'de 2011'de terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalandığı, 7-8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmasının ardından yurt dışına kaçtığı ve hakkında terör örgütü üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da kaydedilmişti.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Soylu açıkladı! Ehliyette yeni dönem
- Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- Küçükkaya'nın Demirci'ye uyguladığı şiddet ve diğerleri...
- Son dakika: Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal yakalandı
- İstanbul’da nefes kesen DAEŞ operasyonu!
- İstanbul’da maske takmamanın cezası belli oldu
- Üniversite reformu Başkan Erdoğan'a sunuldu!
- Kaçak kale için Soner Yalçın'a suç duyurusu!
- FETÖ'nün mahrem imamlara operasyon!
- e-Okul'dan karne nasıl alınır?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan Soylu açıkladı! Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? 2020 Jandarma 4. grup duyurusu yayımlandı mı?
- e-okul.meb.gov.tr: Karneler nasıl alınacak? 2020 karne, takdir ve teşekkür sorgulama ekranı
- BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Cuma günü kampanyaları dolu dolu! İşte BİM 19 Haziran indirimleri
- e Okul VBS öğrenci girişi: Karne alma 2020! e Okul'dan karneye nasıl bakılır? İşte karne sonuçları sorgulama
- Cuma mesajları 2020: En güzel resimli, yazılı ve dualı Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Cuma Hutbesi 19 Haziran 2020! Bugünkü Diyanet Cuma hutbesi konusu: Halis Niyet ve Samimiyet
- BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta Sinek Öldürücü Raket dikkat çekiyor! İşte güncel liste
- Son dakika: 81 ilde sokağa çıkma yasağı saat kaçta? 20 Haziran sınırlı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
- İkramiyeler o tarihte verilecek! 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Son dakika: Düğün salonları genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
- TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa Yunusemre TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Bayburt TOKİ 2+1 ve 3+1 kura sonuçları