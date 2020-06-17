17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Son dakika: Demokrasi Ve Özgürlük Adası yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi kabul edildi

Son dakika: Son dakika: Demokrasi Ve Özgürlük Adası yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi kabul edildi

Son dakika haberleri... Demokrasi Ve Özgürlük Adası yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi Komisyonunda oybirliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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SON DAKİKA: SON DAKİKA: DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK ADASI YARGILAMALARININ HUKUKİ DAYANAĞININ KALDIRILMASINI İÇEREN KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Detaylar gelecek...

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