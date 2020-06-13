13 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Twitter'ın sansür operasyonuna 320 yerel medya kuruluşundan çok sert tepki: Bu yanlıştan derhal dönülmeli

Twitter'ın sansür operasyonuna 320 yerel medya kuruluşundan çok sert tepki: Bu yanlıştan derhal dönülmeli

Şeffaflık ve ifade özgürlüğü kriterlerini ön planda tuttuğunu her fırsatta vurgulanan ’ın binlerce hesabı siyasi nedenlerle kapatması tepki topladı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, " ve Cumhuriyeti’ne karşı yapılan her türlü saldırı ve karalama propagandalarına yalanlara müsaade eden kuruluş, söz konusu Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olunca yapılan olumlu yorumlara ve haberlere tahammül edememiştir." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
ABONE OL
TWİTTER'IN SANSÜR OPERASYONUNA ÇOK SERT TEPKİ

Faaliyete başladığı ilk günden itibaren ifade özgürlüğünü savunan kuruluşu skandal bir karara imza atarak siyasi nedenler dolayısıyla birçok hesabı kapatma kararı aldı. Kapanan hesaplardan sonra Anadolu Yayıncılar Derneği (), Twitter'ın aldığı karara tepki gösterdi.

TÜRKİYE'DE SİYASETİ DİZAYN ETME ÇABASI GÖZLERDEN KAÇMAMAKTADIR

AYD Başkanı Sinan Burhan, konu hakkında yazılı bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Twitter, sosyal paylaşım platformu ticari bir kuruluş olmaktan ziyade kendi siyasi ve ideolojik yaklaşımı dışındaki hesapları kapatarak tarihi bir yanlış yapmış ve kara propaganda üssü haline gelmiştir. ve Cumhuriyeti'ne karşı yapılan her türlü saldırı ve karalama propagandalarına yalanlara müsaade eden kuruluş, söz konusu Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olunca yapılan olumlu yorumlara ve haberlere tahammül edememiştir. Birçok terör örgütünün tehdit ve propagandalarını görmezden gelerek müsaade eden bu kuruluşun özellikle Türkiye'de siyaseti dizayn etme çabası gözlerden kaçmamaktadır. Sosyal medya hesaplarının kapatılma gerekçeleri, siyasi, ideolojik, manipülatif yaklaşım ve çifte standardı içinde barındıran ve yine ikiyüzlü bir zihniyetin tezahürüdür."

BU YANLIŞTAN DERHAL DÖNÜLMESİNİ BEKLİYORUZ
Alınan kararlar neticesinde Anadolu medyasının dik duracağına vurgu yapan Burhan, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da yaptığı açıklamada yer verdiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin hiçbir surette sahteciliğe manipilasyona ve dezenformasyona geçit vermediği gibi bizlerde Anadolu Medyası olarak bu tür girişimlerin dimdik karşısında olduğumuzu ifade etmek isteriz. 320 yerel medya kuruluşu olarak Twitter'ın yaptığı bu yanlıştan derhal dönülmesini bekliyor, kapatma kararını kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Twitter’dan Türkiye düşmanlığı! Kara propaganda makinesine dönüştü TWİTTER’DAN TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI! KARA PROPAGANDA MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜ

Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Twitter'ın sansür operasyonuna sert tepki SON DAKİKA: İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN TWİTTER'IN SANSÜR OPERASYONUNA SERT TEPKİ
Twitter'dan ifade özgürlüğüne sansür! Başkan Erdoğan'ı destekleyen hesaplar kapatıldı TWİTTER'DAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SANSÜR! BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLEYEN HESAPLAR KAPATILDI

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA