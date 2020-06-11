Son dakika: İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi... "Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan Dükel, Yıldız ve bir astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanacak.
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