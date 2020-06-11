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Son dakika: İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... "Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Temsilcisi ve Oda TV Ankara Haber Müdürü adliyeye sevk edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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İSMAİL DÜKEL VE MÜYESSER YILDIZ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan Dükel, Yıldız ve bir astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanacak.

Astsubay devlet sırlarını Müyesser Yıldız’a “Abla iyi dinle bak” diyerek vermiş! ASTSUBAY DEVLET SIRLARINI MÜYESSER YILDIZ’A “ABLA İYİ DİNLE BAK” DİYEREK VERMİŞ!
Asker anlatmış tek tek not almış! 'Askeri casusluk'tan gözaltına alınan Müyesser Yıldız o bilgileri kime sızdırdı? ASKER ANLATMIŞ TEK TEK NOT ALMIŞ! 'ASKERİ CASUSLUK'TAN GÖZALTINA ALINAN MÜYESSER YILDIZ O BİLGİLERİ KİME SIZDIRDI?
Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a ‘Askeri casusluk’tan gözaltı ODA TV ANKARA HABER MÜDÜRÜ MÜYESSER YILDIZ'A 'ASKERİ CASUSLUK'TAN GÖZALTI

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