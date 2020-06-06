İş adamı - avukat kavgasında yeni perde! Meşhur AVM’de neler yaşandı?

Avukat Sapan o gün Zorlu AVM'de neler yaşandığı ile ilgili adliyedeki dosyaya yansıyan ifadesinde şunları söyledi: 1 Ocak 2019 tarih yılbaşı sonrası, resmi tatil günüydü. Ben de ofisten şahsıma ait bir eşyayı almak üzere adıma tescilli, sevk ve idaremde bulunan 34 VH …. plakalı araçla büroma gelmiştim. Büromun bulunduğu yer Zorlu Center D Lobi girişidir(aracımı parkettiğim yer kendi işyerimin önü olduğu için park sonrası görevliler vale hizmetiyle aracımı alıp götürürler) Aracı ben kullanıyordum, sağa doğru yanaşmak amacıyla sağa doğru kırdım, aracıma bir çarpma sesi olarak hafif bir ses duyarak durdum, araçtan indim, çarpan yeri görmek için aracın etrafında dönmem gerekiyordu, aracımdan dışarı çıktım ama bu arada karşıdan yaya olarak dört kişinin üzerime doğru geldiğini gördüm.

''NEREYE KAÇIYORSUN DİYE BAĞIRARAK 'ADAM OLACAKSIN' DEDİ''

İçlerinden bir tanesi(ismini sonradan öğrendiğim müşteki-şüpheli Latif Aral Aliş isimli şahıs) bana "nereye kaçıyorsun" diye bağırdı, ben de tebessüm ettim, çünkü arabam çalışır vaziyetteydi "bir yere kaçmıyorum, sen kimsin" dedim. O sırada arabama arkadan bir aracın çarptığını görmüştüm. Bu kişi bana "terbiyesiz herif" diye söz sarfetti, ben de kendisine "düzgün konuş" dedim. "trafik polisi çağıralım, ya da zararınız neyse ödeyeyim, takdim edeyim" dedim. Bu sırada zararı henüz görmemiştim. Bana "konu o değil, konu sen adam olacaksın" dedi. Ben şoka girdim, olayı anlamaya çalıştım, "neyse zararını veririm polisi çağırın" dedim, ben arabanın ön kısmından dönüp arka taraftaki zarara doğru bakmak istediğim için yürürken bu kişi yanımdan geçiyordu, "sorun ne problem ne" dedim, dört kişiden biri, ismi Mustafa olan kişi koluma girdi, kolumu sıktı ve sarsmaya başladı, bu sırada ceketinde polis rozeti gördüm, polis misiniz dedim, bana "devlet büyüğü" dedi, ben de bu kişiye "al bu devlet büyüğünü götür o zaman" dedim.

''ARACIMA İKİ KEZ ÇARPARAK EZDİ''

Diğer şahıslardan bir tanesi de, onun da sonradan polis olduğunu öğrendim Latif isimli şahsı oradan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Bu arada Latif isimli şahıs bana yönelik ağır şekilde küfrediyordu, ben de polise dönerek "devlet vatandaşına küfreder mi" dedim. Kendisine trafik polisi çağırın dedim, bu kişi de "biz zaten polisiz" deyince, "sen trafik polisi değilsin, bu kişinin korumasısın, vatandaşın hakkını koruyamazsın" dedim. Bu sırada daha önceden tanıdığım Dorak Holding isimli kişinin sahiplerinden olan Ahmet Kaplan Tan eşiyle birlikte sinemadan çıkmış oradan geçiyordu, "ne oluyor İbrahim Bey" dedi, ben de ona "bilmiyorum, bana küfrediyor, bu polis de beni bırakmıyor" dedim, o da polise çıkıştı, "niye bırakmıyorsun" dedi. Bu arada diğer koruma ve şoför Latif isimli şahsı arabaya bindirip oradan uzaklaştırmak istiyorlardı. Sonra ortalık sakinleşti, AVM güvenlik görevlileri de olay yerine geldi, bu arada Latif isimli şahıs şoför koltuğuna oturmuştu, arabayı çalıştırıp, bilerek önümüzde park halinde bulunan aracıma iki kez çarparak ezdi, biz de aracın önünde ayakta duruyoruz zaten, iki kez bize doğru hareket halinde gidip geldi araç, ben de kendisine el kol hareketleriyle "arabama neden vuruyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun" dedim çünkü ben aracın ön tarafında durduğumu gördüğü halde beni ezmeye çalıştığını düşünüyorum, bu sebeple aracımın sol ön kapısını açtım ve koltuğun yanındaki kolçağın içerisindeki iç cep kısmında, savunma amaçlı, siyah bez kılıf içerisinde bulunan elektro şok aletini çıkarttım ve belimin sırt kısmına taktım, üzerimde eşofman olduğu için belim boldu, sırt kısmıma koyarak aracımın tamponundaki zarara bakmaya gittim.

''MİT'TE GÖREVLİ BİR KİŞİ SANIYORDUM''

Latif isimli şahıs halen orada duruyordu, sinirimden aracın kaput kısmına birkaç kez vurmuş olabilirim. Latif isimli şahıs bir zaman sonra oradan ayrılıp gitti, ben bu kişiyi koruma polislerinin "devlet büyüğü" şeklinde adlandırması nedeniyle kendisini müsteşar, MİT'te görevli bir kişi olduğunu sanıyordum. Bu kişi gittikten sonra polislerin kendi koruma araçlarıyla arkasından gitmek isterken gitmelerini engelledim, "trafik polislerini çağıracağım, buradaki hasarla ilgili tutanak düzenleyeceğiz, avukatım, yakanızı bırakmam" dedim, hukuki olan neyse yapacağım dedim. Polislerden Volkan isimli kişi bana "sakin olun" diyerek aracından su getirerek bana ikram etti, sorun nedir diye bu polise sordum "bu Latif hep aynı şeyi yapar, bizi size karşı zor durumda bırakıyor" dedi, ben de necidir dedim, ben halen büyük zannediyorum, "Sarsılmaz Silah isimli firmanın sahibi" dedi. Bu duruma daha çok sinirlendim. Daha çok sinirlendim, rica etsem telefonunu alabilir miyim dedim, veremeyiz dedi, benim kartımı ve telefon numaramı istedi, telefonunuzu bize verin yarın masrafı size ödeyeceğiz dedi. Daha sonra ben Sarsılmaz isimli firmanın sitesine girerek sahibinin kim olduğuna baktım, aynı kişi olduğu ortaya çıktı, Polislerin olduğu yerde silah göstermiş olsam, polislerin beni orada bırakıp, çekip gitmesi, akla ve mantığa uygun değildir.

NE OLMUŞTU?

Savunma ve havacılık ihracatçılarının başkanı ve aynı zamanda tabanca, silah, av tüfeği ve askeri silah üretimcisi Sarsılmaz Silah'ın varisi Latif Aral Aliş, 01 Ocak 2019 günü 34 L.. plakalı aracıyla Zorlu Center AVM'ye geldi. Aracını D lobi girişine park eden Aliş, aracından ayrılmak üzereyken34 V.. plakalı bir araç, ALİŞ'e ait aracın sol ön tarafına çarptı. Yaşanan kaza sonrası araç sahibi Avukat İbrahim Sapan, aracından çıkarak alışveriş merkezine doğru yürümeye başladı. Latif Aral ALİŞ'in yanında bulunan koruma görevlileriyle birlikte Sapan'ı durdurarak, "aracıma çarptınız insan çarptığı aracı bakmaz mı" diyerek sitem etti. Sapan da "öderiz sen kimsin" diye cevap verdi. İkili arasında kısa sürede gerilim yaşandı. iddiaya göre yaşanan tartışmada Sapan, Aliş'e küfür ve hakaret etti.

SİLAH GÖSTERİP, TEHDİT ETTİ

Yaşanan tartışma sırasında Aliş'in korumaları, iş adamını araca bindirdi. Olay yerinden çıkmak için aracına binen Aliş, park alanından manevra yaparken avukatın aracına iki kez çarptı. Aliş'in yanına giderek araca binmek isteyen Sapan, koruma görevlileri tarafından engellendi. Kendi aracına yönlenen avukat Sapan, silah sayılan aleti beline koyarak yeniden müştekinin aracının bulunduğu yere tekrar gelerek, olay yerinden ayrılmasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine koruma görevlilerinin araya girerek Aliş'in olay yerinden ayrılmasını sağladı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Aliş'in ihbarı üzerine savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında AVM görüntüleri incelendi. Avukat İbrahim Sapan'ın olay sırasında beline koyduğu aletin cinsi kamera görüntülerinde ve bilirkişi raporunda anlaşılamadı. İfadesine başvurulan avukat, beline koyduğu aletin elektro şok cihazı olduğunu belirtti. Olayla ilgili koruma polislerinin tanık olarak ifadesine başvuruldu. Polis memuru, avukat Sapan'ın belinde bulunan kabarıklığın muhtemelen tabanca olduğunu söylerken diğer koruma polisi ise şüphelinin belinde kabarıklık gördüğünü, tabanca görmediğini belirtti.

DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından avukat İbrahim Sapan'ın, Latif Aral Aliş'e karşı silahtan sayılan bir aletle korku ve panik yaratacak şekilde etki yaratarak hakaret edip, silahla tehdit suçunu işlediği gerekçesiyle 'Silahla Tehdit ve Hakaret' dava açtı. 7 yıla kadar hapsi istenen ikili hakkında, mala zarar verme suçundan dosya tefrik edildi.

DİLEK YAMAN - SABAH