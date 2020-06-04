CHP'li İBB'nin gece 03.00’teki eşkıyalığına sert tepki

İstanbul Beyoğlu'ndaki ünlü İstiklal Caddesi'nde İstanbullulara maske dağıtımı, dezenfektan ihtiyacı ve ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesini sağlayan stantlar, CHP'li İBB görevlileri tarafından gece yarısı yapılan baskınla kaldırıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Koronavirüsü durdurduk, İBB'yi durduramadık! İstiklal Caddesi üzerinde aylardır ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı yaptığımız stantlar İBB ekipleri tarafından gece yarısı baskınıyla zorbaca sökülmüştür. Takdir milletimizindir" dedi.



"MASKELERİ BİR BİR DÜŞÜYOR!"



AK Parti Esenler Belediyesi Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir açıklama yayınladı. Göksu, CHP'li İBB'nin ve İmamoğlu'nun maskelerinin bir bir düştüğünü belirtti. Göksu, paylaştığı videoyla birlikte şu cümleleri kullandı: "Maskeleri bir bir düşüyor... Vatandaşlarımıza ücretsiz yapılan maske ve dezenfektan dağıtımı İBB tarafından engellendi."



BEYOĞLU BELEDİYESİ BASIN AÇIKLAMASI YAYINLADI



Beyoğlu Belediyesi sosyal medya hesabından "İBB'nin, İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarımızın sağlığı için kurduğumuz stantlarımızı kaldırmasıyla ilgili basın açıklaması kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Beyoğlu Belediyesi konuyla alakalı olarak internet sitesinde bir basın açıklaması da yayınladı. İşte o basın açıklaması:



"İSTİKLAL CADDESİ EN YOĞUN MEKÂNLARDAN BİRİ"



"Tüm dünyayı etkileyen Covid 19 (Koronavirüs) salgını sebebiyle devletimiz 10 Mart itibariyle ciddi önlemler almaya başladı. Taksim İstiklal Caddesi de en yoğun mekanlardan birisi olduğu için Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan kişilerin maske takması ve aralarındaki 3 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket etmeleri zorunlu hale getirildi.



"DRONE İLE HAVADAN DENETLENİYOR"



"Bu karar kapsamında caddeye giriş çıkışlarda kontrolü sağlamak, vatandaşlarımızın sağlığını korumalarına yardımcı olmak amacıyla İstiklal Caddesi'nin Taksim girişine, Tünel Meydanı girişine ve Galatasaray Meydanı'na stantlar kurduk. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz kurduğumuz stantlarda; caddeye giriş yapmak isteyen vatandaşlarımıza bir yandan ücretsiz maske dağıtırken bir yandan da cihazlarla ateşini ölçtü ve ellerine dezenfektan sıktı. Yaklaşık iki aydır devam eden uygulama ile vatandaşlarımıza yaklaşık 1 milyon ücretsiz maske dağıttık. Tüm bunların yanı sıra cadde boyunca devriye gezen ekipler sosyal mesafe kuralı ile ilgili sürekli olarak anonslar yapıyor. Ekipler ayrıca İstiklal Caddesi'ni gün boyunca Drone ile havadan denetliyor. Kurallara uymayan vatandaşlar tespit edilerek ilgili birimler bilgilendiriliyor ve anında müdahale ediliyor."



"AK PARTİLİ BEYOĞLU BELEDİYESİNİN UYGULAMASI İBB'Yİ RAHATSIZ ETTİ"



"Vatandaşlarımızın büyük beğenisini toplayan hizmetlerimiz yerel ve ulusal basında geniş yer buldu ve virüs salgınıyla mücadele de örnek çalışma olarak gösterildi. Kamuoyunda büyük takdir toplayan çalışmalarımız, İstanbul'un en kalabalık caddelerinden birisi olan İstiklal Caddesi'nde hiçbir önlem alma gereksinimi duymayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) rahatsız etti."



"BASKIN YAPAR GİBİ GELDİLER"



"30 Mayıs Cumartesi günü hiçbir hukuki gerekçe sunmadan yüzlerce araç ve ekiple baskın yapar gibi İstiklal Caddesine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarımıza Pandemi sürecinde hizmet

vermek için kurduğumuz statlarımızı, tramvay seferlerine engel olacağını öne sürerek kaldırmak istedi. Yapılan görüşmelerin ardından stantlarımızda tramvay seferlerine engel olmayacak şekilde düzenleme yaparak hizmetimize devam ettik."



İBB EŞKIYA GİBİ MANTIĞIYLA HAREKET EDİYOR!



"Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 Haziran gecesi saat 03.00 civarında kamyon, vinç gibi araçları ve yüzlerce personeliyle birlikte, hizmetlerimizi hazmedememiş eşkıya mantığıyla İstiklal Caddesi'ne gelerek vatandaşlarımızın sağlığını korumak için kurduğumuz stantlarımızı yerlerinden söküp kamyonlara yükleyerek götürmüştür. Herkes bilmelidir ki, bu tür hukuk dışı eylemler vatandaşlarımıza hizmet etmemizi engelleyemeyecektir. Beyoğlu Belediyesi olarak İstiklal Caddesinde bugüne kadar vermiş olduğumuz hizmetlerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz."

GEREKLİ HUKUKİ İŞLEMLER YAPILACAK!



"Belediyemizi işgalci gibi göstererek yapılan bu hukuk dışı uygulamayı şiddetle kınıyor, İBB'nin bu eşkıya tutumuna karşı gerekli hukuki işlemleri başlatacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 6 Mayıs 2020'de Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması ile ilgili aldığı karar aşağıdadır."

DAMLA KAYA - SABAH