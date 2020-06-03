03 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Son dakika haberine göre saat 17:00’de yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Dr. basın açıklaması yapacak.

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Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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BİLİM KURULU TOPLANIYOR! BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

saat 17:00'de yöntemiyle yeniden toplanacak.

Sonrasında saat 19:00'da Dr. , Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLADI

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM
Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 32 bin 325 test yapıldı, 786 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak |Video SON DAKİKA: BİLİM KURULU TOPLANIYOR! SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLAMA YAPACAK |VİDEO

Dün 22 hasta vefat etti, 974 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 103 bin 44, vaka sayısı 165 bin 555, vefat sayısı 4 bin 585 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 633, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 271, iyileşen hasta sayısı 129 bin 921 oldu.

BAKAN KOCA: DAHA İYİ TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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