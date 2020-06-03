Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de video konferans yöntemiyle yeniden toplandı.

Sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapıyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN GÜVENLİ ORTAMI HAZIRLAMALIYIZ"

Günlük vaka sayılarımızda istikrarlı bir azalma söz konusu. 1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdik bu sürece normalleşme süreci diyoruz. Ülkece nihai sonucu ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci geniş bir alanı kapsayan önemli bir süreçtir. Dünya çapındaki bu salgın ölüm kalım korkusu ile insanları eve kapatmakla kalmadı, her ticari alanı etkiledi. Dünyadaki refah seviyesi 6 ayın öncesine göre çok geriye düşmüştür. Tedbirlere uymak aynı zamanda ülkemizin refahını da güvence altına almak demektir. Yeni takvim başladığında öğrencilerimiz için güvenli ortamı hazırlamalıyız. Herkese karşı sorumluluğumuz var.

"MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Devletimiz salgınla mücadelede tüm alt yapısını seferber etti. Yönetim dirayetiyle dünyada görülmemiş bir başarı elde ettik. Bugünlerin de kendine özgü zorlukları vardır. 1.zorluk salgının sona erdiği inancıdır. Tedavide elde ettiğimiz başarıya güvenerek rehavete kapılmamamız gerekiyor. Planlı bir şekilde normal şartlara döndük. Tedbirlere eğer uyulmazsa salgın devam eder, salgına karşı tedbirimiz bellidir. Evden çıkınca maskemizi takmamız gerekiyor ve 1,5 metre mesafeyi korumamız gerekiyor. Maske yüzde 100 olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir.

TÜRKİYE'DE 2.DALGA BEKLEMİYORUZ

Maske ve 1,5 metre mesafe uyulması gereken tedbirlerdir. Maske ve sosyal mesafeyi ihlal edenlere mesafeli yaklaşın. Biz Türkiye'de 2.dalga beklemiyoruz, tedbirlere uymaya devam edelim. Belirti göstermeyen birinden başkasına geçen hastalık bulaştığı kişide ciddi hastalıklar yaratabilir. Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor. Ertelenmiş tedavilere randevu verilecek. Hastaneler için gerekli rehberimizi hazırladık.

"AVM VE İŞ YERLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI BELİRLENMİŞTİR"

Pek çok iş yeri faaliyete başladı. Tedbirlere uymalıyız. Restoranlar açıldı. Mümkünse 3-4 kişi oturmamalıyız. Hatırdan çıkarmamalıyız. Normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönmek değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz.

Maske ve mesafe kuralını ihlal edenlere sosyal mesafe ötesinde mesafeli davranın. Bu hakkınızı kullanın.

Bugüne kadar toplum olarak büyük bir feraset gösterdik. Bunda kontrollü sosyal hayatı uygulamaya geçirmemiz büyüktür. Şimdi tedbirlere daha ısrarla uymalıyız. Demek ki hastalık yayılım açısından daha gizli imkana sahiptir.



Kontrollü sosyal hayat dönemi için Bilim Kurulu ve bakanlığımızın rehberlerinden bahsettim. Bu rehberler farklı üretim yerlerindeki yerlerden iş yerine kadar salgına uyması gereken kurallardır. AVM örneğini vermek istiyorum. AVM girişlerinde kalabalık oluşması engellemeli. Bilim Kurulumuz, AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılmasını, ateşi yüksek kişinin AVM'ye alınmaması gerekmektedir. AVM ve iş yerlerinin çalışan kişi sayısı belirlenmiştir. İş yeri ve AVM'lerin bu tedbirleri alması gerekmektedir. Asansörlerin 3'te 1 doluluk oranına izin verilmelidir. Sizden ricam AVM'ye gittiğinizde 3 saatten fazla kalmayınız.