03 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Son dakika haberine göre saat 17:00’de yöntemiyle toplandı. Sonrasında saat 19:00’da Dr. basın açıklaması yapacak.

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Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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BİLİM KURULU TOPLANDI! BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

saat 17:00'de yöntemiyle yeniden toplandı.

Sonrasında saat 19:00'da Dr. , Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak BİLİM KURULU TOPLANDI! SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM
Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 32 bin 325 test yapıldı, 786 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Dün 22 hasta vefat etti, 974 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 103 bin 44, vaka sayısı 165 bin 555, vefat sayısı 4 bin 585 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 633, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 271, iyileşen hasta sayısı 129 bin 921 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLADI

BAKAN KOCA: DAHA İYİ TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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