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Dört ay sonra ilk MGK bugün toplandı!

(), başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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DÖRT AY SONRA İLK MGK BUGÜN TOPLANDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 74 gündür çalışmalarını 'daki Huber Köşkü'nde yürüten Başkan , dün itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mesaisine başladı.

KORONAVİRÜS KURALLARINA DİKKAT EDİLİYOR

Başkan Erdoğan, 15.35'te başalyan toplantısına başkanlı ediyor. 'deki toplantı sosyal mesafe ve maske kullanımına uygun olarak yüz yüze yapılıyor. 'tan bu yana ilk kez toplanan 'da, ve 'daki gelişmeler, 'deki sondaj faaliyetleri, terörle mücadele, koronavirüsün dünyaya ve 'ye etkileri değerlendirilecek.

20 MAYIS'TA BAŞKANLIK ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katılımıyla 20 Mayıs'ta bir güvenlik toplantısına başkanlık etmişti.

YARIN AK PARTİ MYK, PERŞEMBE KABİNE TOPLANTISI

Başkan Erdoğan, yarın ise 'nin MYK toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, dokuz kez video konferans yöntemiyle başkanlık ettiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni, bu kez yüz yüze gerçekleştirecek. Perşembe günü toplanacak kabinede normalleşme adımları kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yönelik yasakların yanı sıra 15 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları, illerdeki ve sektörlerdeki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Kabinede ekonomik gelişmeler de masaya yatırılacak. Külliye'deki yüz yüze son kabine toplantısı 4 Mart'ta yapılmıştı. Bu arada, Külliye'de koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde uygulanıyor. Çalışanlar mesai boyunca maske takıyor.

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