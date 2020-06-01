01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Akar Satterfield'ı ağırladı

Milli Savunma Bakanı Akar Satterfield'ı ağırladı

Milli , Büyükelçisi Satterfield ile makamında görüştü. Bakan Akar ve ABD'li arasındaki görüşmenin detayları açıklanmadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020
ABONE OL
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR SATTERFİELD'I AĞIRLADI

Milli , 'nin Büyükelçisi 'ı kabul etti. Bakanlığın sosyal medya hesabında Akar'ın, 'ı kabulüne ilişkin fotoğrafa yer verildi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA