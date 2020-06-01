Milli Savunma Bakanı Akar Satterfield'ı ağırladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile makamında görüştü. Bakan Akar ve ABD'li David Satterfield arasındaki görüşmenin detayları açıklanmadı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti. Bakanlığın sosyal medya hesabında Akar'ın, Büyükelçi Satterfield'ı kabulüne ilişkin fotoğrafa yer verildi.
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