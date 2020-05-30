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Son dakika: HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu'ya terör gözaltısı

Son dakika haberine göre İl Başkanı , terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin il binasında yaptığı aramada, terör örgütü 'nın elebaşı Öcalan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafı bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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HDP'Lİ BAŞKANA TERÖR GÖZALTISI!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il binasına operasyon düzenlendi.

ÖCALAN'IN FOTOĞRAFI BULUNDU
Güvenlik güçlerinin il binasında yaptığı aramada, terör örgütü 'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafı bulundu.

GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda ile bir partili gözaltına alındı.




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