Son dakika: HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu'ya terör gözaltısı
Son dakika haberine göre HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin il binasında yaptığı aramada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafı bulundu.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP il binasına operasyon düzenlendi.
ÖCALAN'IN FOTOĞRAFI BULUNDU
Güvenlik güçlerinin il binasında yaptığı aramada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafı bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir partili gözaltına alındı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 18 yaş altına izin çıktı! Tatil, yolculuk, deniz...
- İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Muharrem İnce'ye cevap
- FETÖ'nün hainlikleri bitmiyor!
- Adil Öksüz'ün firarının sırrı! Karakolda böyle ifşa olmuş...
- HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu gözaltına alındı
- Türkiye'den Yunanistan'a tokat gibi mesaj!
- CHP yandaşı TELE 1'de Fetih Suresi hazımsızlığı
- 65 yaş üstü için kritik tarih!
- Göksu'dan o araçlar hakkında açıklama
- 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ogm.eba.gov.tr: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama!
- Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı!
- Son dakika: Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?
- Son dakika: Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla...
- Uçak bileti satışta! İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor?
- Tarih belli oldu! Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Kronik hastalığı olanlar ne zaman işe başlayacak?
- SON DAKİKA! Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu?
- Diyanet 2020: Kurban Bayramı tarihi ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta? Genelge yayımlandı!
- Bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? 29 Mayıs çocuklar bugün dışarı çıkabiliyor mu? 0-14 yaş çıkabilir mi?
- Son dakika: 1343 genç için atama müjdesi! 2020 kamu kurum tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılır?
- SON DAKİKA! Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça açılacak, kapanacak?