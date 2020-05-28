Son dakika: Gözler Başkan Erdoğan'da! Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi?
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Video konferans ile 9'uncu kez gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan ulusa seslenecek. Kabine toplantısından önemli kararlar çıkması bekleniyor. Hafta sonları uygulanan sokak yasakları ile çocuk, genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların sürüp sürmeyeceği ana gündem maddeleri olacak. Masada ayrıca evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün sezonunun açılışı da gündeme gelecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 9. kez kritik kararlar almak üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan. 15,00'da başlaması beklenen toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın ulusa sesleneceği ve yeni tedbirler ya da normalleşme adımlarıyla ilgili kararları açıklayacağı belirtildi.
NORMALLEŞME ADIMLARI VE BU HAFTA SONU İÇİN KARARLAR ALINACAK
Kabine toplantısında bu haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanması ya da uygulanmaması yönünde alınacak kararlar, yaz ve güz dönemine gidişte normalleşme adımları gibi konular, ayrıca dış politika ve diğer gündem maddeleri masada olacak.
KABİNE TOPLANTISINDAN İLK KARELER GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'ndan ilk kareler paylaşıldı. İşte o kareler...
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