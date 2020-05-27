27 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan kendisine küfür ve hakaret eden 4 CHP’li hakkında suç duyurusunda bulundu

Son dakika: Başkan Erdoğan kendisine küfür ve hakaret eden 4 CHP’li hakkında suç duyurusunda bulundu

Son dakika haberine göre Başkan ’ın; kendisine hakaret eden 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Sabah gazetesinden 'ın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 4 CHP’Lİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Başkan Erdoğan'a galiz küfür ve hakaret eden CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, Gençlik Örgütleri İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi , CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

İNAL: CUMHURBAŞKANIMIZA KÜFRETMEK PARTİNİN ÖRTÜLÜ POLİTİKASI

Avukat Mustafa Doğan İnal, Başkan 'a küfür etmenin CHP'nin örtülü politikası olduğunu söyledi.

İnal; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. İnal, "Sadece bugün (dün) İzmir CHP il yöneticisi, meclis üyesi, belediye başkanı, il gençlik kollarından 4 kişiye galiz küfür ve hakaretleri için suç duyurusu yapıldı. Bu şunu gösteriyor; Sayın Cumhurbaşkanımıza küfretmek partinin örtülü politikası. #Ahlaksızsınız" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVUKATI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

'ın avukatı , Dila Koyurga hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle 'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Ahmet Özel'in suç duyurusunda; şüpheli Dila Koyurga'nın Twitter isimli internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşım ile basın ve yayın yoluyla o dönem Başbakan olarak görev yapmakta olan Recep Tayyip Erdoğan' a karşı hakaret suçu işlediğini ifade edildi.

Suç duyurusunda; şüphelinin TCK'nın 125/1-2-3-4 maddesinde hükmü bulunan basın yoluyla Kamu Görevlisine Hakaret suçu gereğince hakkında soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması talep edildi.

KENAN KIRAN / SABAH

Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga hakkında suç duyurusu BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET EDEN CHP GENÇLİK ÖRGÜTLERİ İZMİR İL SEKRETERİ DİLA KOYURGA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA