24 Mayıs 2020, Pazar
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlardan kritik bölgelerde ziyaret! Yunanistan'a net mesaj

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı ve komutanlar İskenderun'da ve ’nda görevli ’ni ziyaret etti. Yunanistan tarafına net mesaj veren bakan Hulusi Akar, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir." dedi.

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Giriş Tarihi: 24.05.2020 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020
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BAKAN KRİTİK NOKTADA AKAR'DAN YUNANİSTAN'A NET MESAJ

Milli Savunma Bakanı ve komutanlar İskenderun'da ve 'nda görevli 'ni ziyaret etti.

"TACİZLERİN İZAHI MÜMKÜN DEĞİL"

Akar, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir." dedi.

"CİDDİ TAHRİKTİR, PROVOKASYONDUR"

Ege'deki Yunan tacizleri ile ilgili ise Bakan Akar, "Bunlar çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur." mesajı verdi.

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