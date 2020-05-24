Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlardan kritik bölgelerde ziyaret! Yunanistan'a net mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar İskenderun'da Deniz Üs Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Barbaros Fırkateyni'ni ziyaret etti.



"TACİZLERİN İZAHI MÜMKÜN DEĞİL"

Akar, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir." dedi.



"CİDDİ TAHRİKTİR, PROVOKASYONDUR"



Ege'deki Yunan tacizleri ile ilgili ise Bakan Akar, "Bunlar çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur." mesajı verdi.