21 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 510 kişi yakalandı

Son dakika haberi... , son 65 günde sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 1105 şüphelinin tespit edilip, 510'unun yakalandığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2020
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SON DAKİKA: PROVOKATİF KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI YAPAN 510 KİŞİ YAKALANDI

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