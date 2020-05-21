Son dakika: Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 510 kişi yakalandı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, son 65 günde sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 1105 şüphelinin tespit edilip, 510'unun yakalandığını duyurdu.
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