Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Ardahan'daki öğretmenlerle buluştu: Bilin ki biz sizin arkanızdayız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları"nda Ardahan'daki meslektaşlarıyla buluştu. Bakan Selçuk, "Bu süreç, çocuklara ve öğretmenlere yeni ve daha önce karşılaşılmamış durumlarda ne yapılabileceğine dair beceriler kattı." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle il ziyaretlerinin iptal olması üzerine, dijital ortamda yapılan "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nın 12'ncisinde Ardahan'daki meslektaşlarıyla video konferansla bir araya geldi.
Söz alan her öğretmen zor koşullarda, hayata geçirdikleri çalışmalar ve projelerinden bahsetti ve yeni çalışmalar için Bakan Selçuk'a isteklerini iletti.
81 ilde, her bir ilçede öğretmenlerin gösterdiği gayreti gördüğünü ifade eden Bakan Selçuk, "Gözüm arkada değil. Siz orada, öğrencilerinizin, velilerinizin yanındasınız. Bu çabalarınızdan çok mutlu oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Selçuk, hem öğretmenler hem de öğrenciler için mesafelerin öneminin olmadığının, aslında eğitim ailesinin her bir ferdinin aynı heyecanla aynı hedefe ilerlediğinin altını çizdi.
Köy öğretmeni Arzu Kaçar, uzaktan eğitimi öğrencilerinin nasıl heyecanla ve büyük bir mutlulukla takip ettiğini ifade ederken, babasının telefonuyla evden çıkıp tavuk sesleri, koyun sesleri arasında derse katılan bir öğrencisini anlattı.
Bakan Selçuk da "Bu süreç, çocuklara ve öğretmenlere yeni ve daha önce karşılaşılmamış durumlarda ne yapılabileceğine dair beceriler kattı" ifadesini kullandı ve tüm öğrencilere sevgilerini gönderdiğini belirtti.
"BİLİN Kİ BİZ SİZİN ARKANIZDAYIZ"
Öğretmen Meryem Keskendir, "Biz uzakta kaldık. Bize öncelik verin. Öğrencilerimizin böyle bir motivasyona ihtiyacı var" deyince Bakan Selçuk, corona virüs sonrası ilk il ziyaretini Ardahan'a yapacağı sözünü verdi.
Bakan Selçuk, meslektaşlarına, "Ne istiyorsanız, ne yapmayı planlıyorsanız bilin ki biz sizin arkanızdayız." diye seslendi.
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