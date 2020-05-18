18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Çemçe grubu tamamen yok edildi

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "Kars-Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde tarafından hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen  teröristlerle birlikte tamamen yok edilmiştir." denildi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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ÇEMÇE GRUBU TAMAMEN YOK EDİLDİ

tarafından yapılan açıklamada, "Kars-Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde tarafından hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte tamamen yok edilmiştir." denildi.

Detaylar gelecek..

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